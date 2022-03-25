Больше всего пострадало детей в Киевской области.

В Украине с начала войны в результате российской агрессии уже погибли 135 детей, ранения различной степени тяжести получили более 184 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14.

24 марта из-за обстрела военными РФ селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

Также 24 марта в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков - 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и городе Киев. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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