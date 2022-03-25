Более 1,8 миллиона детей стали беженцами и переехали в соседние страны, и еще 2,5 миллиона были перемещены внутри Украины.

Война в Украине уже привела к эвакуации и перемещении 4,3 миллионов детей, что составляет более половины детского населения страны.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявили в ЮНИСЕФ (Детском фонде ООН).

По данным организации, более 1,8 миллиона детей стали беженцами и переехали в соседние страны, и еще 2,5 миллиона были перемещены внутри Украины.

"Война привела к одному из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. - Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность детей, их благополучие находятся под угрозой из-за непрерывного насилия".

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны в Украине погибли 78 детей, еще 105 получили ранения. Эти цифры включают в себя только сообщения, которые удалось подтвердить. Реальные потери, скорее всего, намного выше.

Война также вызвала разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и доступа населения к основным услугам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 52 атаки на медицинские учреждения по всей стране за последние четыре недели. По оценкам ВОЗ, 1,4 миллиона украинцев в настоящее время не имеют доступа к безопасной для здоровья питьевой воды, а 4,6 миллиона жителей страны имеют ограниченный доступ к воде или находятся под угрозой отключения водоснабжения. Более 450 тысяч детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в продовольственной помощи.

В ЮНИСЕФ заявили, что российское вторжение повлечет гуманитарный кризис, который будет иметь последствия для нескольких поколений украинцев.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли эвакуационный поезд под Киевом.

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