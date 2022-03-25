В Донецкой области также погиб еще один человек, а в Мариуполе пятеро раненых.

Российские оккупанты убили еще двоих детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень.

Об этом сообщил в Телеграмм председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне - 14-летний парень. Кроме того, стало известно о еще 1 погибшем и 5 раненых в Мариуполе", - рассказал Кириленко.

По его словам, сегодня от российских обстрелов погибли 3 человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском, а ранены – 6 человек. Он отмечает, что в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный на Луганщине.

Кириленко отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе все больше смертей от голода.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. А все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А лишь пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России", - говорится в обращении горсовета.

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