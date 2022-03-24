В частности, известно о факте похищения двух несовершеннолетних сыновей хозяина дома, пока его не было дома.

В Харьковской области российские оккупанты склоняют коллаборантов похищать детей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

"На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу", - говорится в сообщении.

В частности, по данным оперативных подразделений Государственной пограничной службы Украины, лица, которые согласились работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области.

Так, сначала захватчикам донесли, что мужчина имеет оружие, собранное на местах боевых действий. Русские отправили местных коллаборантов разобраться.

"Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец как раз выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука", - говорится в сообщении.

"Прихвостни захватчиков начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, который готов отдать за детей. Вражеские приспешники ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться", - отмечается в сообщении

"Этот пример - очередное доказательство, что Россия попирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы международного права, а преступления, которые совершает РФ, соизмеримы с преступлениями Гитлера", - заявили в МВД.

Напомним, в Харькове в результате вражеских обстрелов полностью уничтожено 600 домов. Без крыши над головой остались тысячи людей.

Вас также могут заинтересовать новости: