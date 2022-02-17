Две женщины и мужчина получили контузии, дети не пострадали.

В результате обстрела российскими оккупантами Станицы Луганской пострадали трое работников детского сада.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север" в социальной сети Facebook.

"В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада - две женщины и мужчина получили контузии. Воспитанники садика, к счастью, остались невредимыми. Также половина населенного пункта осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оккупанты после обстрела начали распространять дезинформацию.

"Но на этом провокации врага не закончились. СМИ ОРЛО, в частности Telegram-каналы так называемых "Сводок ополчения", распространили фото и видео из разрушенного оккупантами же детсада, подкрепив их псевдообвинениями в сторону Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Украинские военные призывают граждан не доверять информации из непроверенных источников и помнить, что ВСУ всегда придерживаются всех законодательных и моральных устоев на фронте.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. Изначально речь шла о том, что контузии получили двое гражданских лиц.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел.

В целом утром, 17 февраля, обострилась ситуация практически по всей линии фронта в Луганской области. В частности, в Счастьинской городской территориальной общине сообщили, что вблизи города был артобстрел. Людей просят оставаться в помещениях. А во Врубовке один из снарядов попал во двор лицея. Кроме того, там перебило газопровод.

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