Глава МИД заявил, что обстрел российскими оккупационными войсками Станицы Луганской - это серьезное нарушение Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров осудить обстрел российскими оккупантами Станицы Луганской.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - подчеркнул Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. Снаряды попали в здание детского сада, половина населенного пункта осталась без электропитания.

По данным оперативно-тактического группировки "Север", трое работников детского сада - две женщины и мужчина - получили контузии, дети не пострадали.