Тактика врага в Черном море пока ограничивается именно межбазовыми переходами, отметили в ВМС ВСУ.

Временно оккупированный Крым сегодня, 15 июля, покинул последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ.

Об этом заявил спикер военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. "Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", - подчеркнул он в социальных сетях.

В эфире "Киев24" он подтвердил эту информацию. "Если говорить о каких-то знаковых вещах, то просто сейчас наш Крым покидает последний из состава Черноморского флота России сторожевой корабль", - сказал спикер.

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По его словам, эта единица вышла в сопровождении двух кораблей обеспечения - это не боевые. Он подчеркнул, что тактика врага в Черном море пока ограничивается именно межбазовыми переходами. "Это очень важно"", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, ранее в ВМС ВСУ рассказали, что российские оккупанты понимают, что располагать в Черном море свои корабли для них опасно, поэтому они используют там только подводные лодки. По словам Дмитрия Плетенчука, подводная лодка более уязвима в пункте базирования.

Однако, была такая информация, что даже в пунктах базирования они их удерживают в полупогруженном состоянии - остается только ходовой мостик над водой. Также оккупанты рисуют на причале контуры подводных лодок, чтобы ввести ВСУ в заблуждение.

Как отметил Плетенчук, подводная лодка - это довольно сложная цель во время пребывания под водой, поэтому противник отдает предпочтение применению этих единиц.

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