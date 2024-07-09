РФ не может просто спрятать свой флот в Азовском море.

Российские оккупанты понимают, что располагать в Черном море свои корабли для них опасно, поэтому они используют там только подводные лодки, заявил в эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук - спикер ВМС Украины.

"Подводная лодка более уязвима в пункте базирования. Однако, была такая информация, что даже в пунктах базирования они их удерживают в полупогруженном состоянии - остается только ходовой мостик над водой. Это как один из способов. Рисуют на асфальте, например, и на причале контуры подводных лодок. Это такие у них средства введения в заблуждение. Подводная лодка - это довольно сложная цель во время пребывания под водой, поэтому они к применению этих единиц и пришли", - пояснил Плетенчук.

Он также добавил, что сейчас оккупанты не могут перевести все свои корабли из Черного в Азовское море, хотя там им было бы значительно безопаснее.

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"В Азове они проводили подготовку своего личного состава, даже отстрелялись с одного из малых ракетных кораблей проекта "Буян-М" четырьмя ракетами. И после этого вернулись снова в пункт базирования Новороссийск. Азов относительно может считаться для них более безопасным, поскольку они максимально сузили проход по Керченскому проливу. Но после того, как были поражены некоторые объекты достаточно далеко от линии боестолкновения - эти корабли так же покинули акваторию Азова. Да и находиться постоянно в Азове для них не является вариантом - там маневрировать достаточно сложно, там небольшие глубины и небольшое количество маршрутов", - рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что оккупантам будет довольно сложно вывести свои корабли из Черного и Азовского моря, поскольку это закрытая акватория. Однако варианты все же есть.

"Покинуть закрытую акваторию по-тихому не получится, поскольку проход каналов только в надводном положении происходит. Поэтому можно сказать, что они здесь замкнуты. Однако в случае обострения и опасности тотального уничтожения, они всегда могут покинуть эту акваторию и выйти внутренними водами в Каспий. Однако гарантировать нам хотя бы какую-то безопасность в Азово-Черноморском регионе можно лишь при отсутствии в принципе боевых единиц Черноморского флота", - сказал Плетенчук.

Черноморский флот России

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины поразили Центр обеспечения Черноморского флота в Крыму. Отмечалось, что удар нанесли ракетой Storm Shadow.

Между тем российские пропагандисты заявили, что РФ нашла действенный метод защиты своего флота против украинских надводных дронов. Однако, речь идет не о тех кораблях, которые сейчас выполняют боевые задачи.

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