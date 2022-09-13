По его словам, для этого Украине нужно оружие и ПВО, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры.

Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Во-первых, надо защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", - заявил он. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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