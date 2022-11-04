Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области обнаружены тела трех расстрелянных гражданских.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, тела со следами насильственной смерти обнаружили сегодня, 4 ноября, в пгт Высокополье. По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что происходит в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Херсонской областной военной администрации сообщили, что оккупанты усилили террор против мирного населения на захваченных территориях.

Председатель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрим сообщил, что подтверждено похищение оккупантами 300 активистов и более 60 представителей местного самоуправления на Херсонщине. По его словам, есть информация о том, что среди похищенных оккупантами людей замученные и убитые активисты.

В конце августа ВСУ перешли в контрнаступление на Херсонщине.

6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что ВСУ с 1 октября освободили 29 населенных пунктов области.

7 октября в Офисе президента Украины сообщили, что в Херсонской области деоккупировано уже более 2 тысяч 400 квадратных километров территории.

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