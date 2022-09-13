Россияне находятся под давлением и могут сломаться, считает эксперт.

Британский профессор и бывший генеральный директор Королевского института объединенных вооружений Майкл Кларк оценил успехи Вооруженных Сил Украины и отметил, что сейчас россияне находятся под давлением и могут сломаться. Аналитик считает, что у нашей страны есть шансы на "огромную победу".

Об этом профессор рассказал Sky News.

"Украинцы продвигаются примерно на 20 км в день. Они следуют стандартному военному принципу: двое впереди, один сзади", - заявил Кларк и отметил, что у ВСУ есть дополнительная дивизия, которую пока что не ввели на фронт.

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По словам эксперта, сейчас у Украины есть выбор и мы можем решать, что делать дальше. А РФ оказалась едва ли не в тупике.

"У россиян сейчас не так много вариантов, потому что они полностью напряжены, и им потребуется время, чтобы получить подкрепление... Россияне явно находятся под давлением, и они могут сломаться, но могут и не сломаться", - считает аналитик.

Также он привел неподтвержденную информацию о том, что на Херсонщине в некоторых районах оккупанты уже могли прекратить открывать огонь и капитулироваться, так как у них попросту нет боеприпасов. ВСУ нанесли серию ударов по мостам, благодаря чему рашисты лишились логистики и не могут получать подкрепление.

"Стратегически Херсон является более важным местом. Херсон — единственный крупный город, который оккупировали русские. Он контролирует доступ в Крым и контролирует часть гидроэлектроэнергии, которая идет в Крым. Если украинцам удастся вернуть себе все побережье Херсонской области, то весь Крым окажется в пределах досягаемости их артиллерии и ракет", - заявил эксперт и добавил, что Украина может ограничить возможности российских военных на временно оккупированном полуострове.

По словам Кларка, на данный момент наиболее вероятным исходом ситуации на фронте может стать нестабильное прекращение огня в следующем году. Он отметил, что такое прекращение огня будет происходить на более "благоприятных условиях", о которых еще неделю назад даже не предполагалось.

"Я думаю, что у украинцев во второй половине зимы может быть шанс выкинуть россиян со всех территорий, которые те захватили с февраля этого года. И это будет огромной победой", - резюмировал аналитик.

Ранее УНИАН уже сообщал, что успехи ВСУ ломают планы России, из-за чего оккупанты не могут выполнить даже промежуточные цели.

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