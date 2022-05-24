Нельзя говорить, что полуостров потерян навсегда, уверен Игаль Левин.

Временно оккупированный Россией Крым освободить можно, это реально.

Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ.

"Освободить Крым можно, это реально. Нельзя говорить, что Крым потерян навсегда. Я и о военном, и о дипломатическом (путях) – и там, и там возможно. Украинские эшелоны власти – не идиоты. Почему Крым все восемь лет не исключали и не исключают сейчас, например, из будущего концепта Украины? Потому что это реальность, это возможно", – заявил он.

Аналитик еще раз акцентировал на том, что Крым можно освободить военным путем: "Сложно ли это? Конечно, сложно, как и любые военные действия, даже успешные".

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут войти на территорию временно оккупированного Россией Крыма уже до конца 2022 года.

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