Агрессор нанес удары по Сумщине.

Российские оккупанты в Крыму формируют резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины, а на приграничной территории оборудуют опорные пункты.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Враг продолжает нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях. В частности, препятствует свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

В то же время враг ведет на оккупированных территория подготовку к новым атакам.

"На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы. Оккупант продолжает оборудование опорных пунктов на территории Брянской области.

"Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области", - отметили в Генштабе.

Как писал УНИАН, на Донбассе РФ проводит попытку массированного наступления. По мнению советника министра внутренних дел Вадим Денисенко, впереди Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

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