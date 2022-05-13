В случае размещения Россией на украинском острове Змеиный противовоздушной обороны типа С-300 (дальнего радиуса действия) и крылатых ракет, она сможет контролировать юго-западную часть нашей страны.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".
Речь идет о потенциальном вражеском контроле над большой частью Одесской области, акваторией Черного моря и подходами к украинским портам.
"При этом они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" - я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба. И тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно к Молдове, либо через Бессарабию. Поэтому он (остров - ред.) так важен", - рассказал Жданов.
По его словам, кто владеет островом - тот владеет ключом к этой зоне.
Ранее в Минобороны заявили, то российские захватчики пытаются наращивать военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать морские коммуникации Украины.
В апреле в Черном море украинскими ракетами "Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 12 мая были ликвидированы 13 вражеских кораблей/катеров.