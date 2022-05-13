Украина периодически наносит точечные удары по Змеиному, уничтожая там вражескую технику и личный состав.

В случае размещения Россией на украинском острове Змеиный противовоздушной обороны типа С-300 (дальнего радиуса действия) и крылатых ракет, она сможет контролировать юго-западную часть нашей страны.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

Речь идет о потенциальном вражеском контроле над большой частью Одесской области, акваторией Черного моря и подходами к украинским портам.

"При этом они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" - я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба. И тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно к Молдове, либо через Бессарабию. Поэтому он (остров - ред.) так важен", - рассказал Жданов.

По его словам, кто владеет островом - тот владеет ключом к этой зоне.

Ранее в Минобороны заявили, то российские захватчики пытаются наращивать военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать морские коммуникации Украины.

В апреле в Черном море украинскими ракетами "Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 12 мая были ликвидированы 13 вражеских кораблей/катеров.