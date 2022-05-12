В Украине уничтожили еще восемь вражеских танков, поделились в Генштабе Вооруженных сил страны.

За сутки в Украине уничтожили еще 300 российских оккупантов, и теперь общее число ликвидированных противников составляет около 26 650.

В нашей стране также было уничтожено еще восемь вражеских танков, 17 боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем, сообщил в Facebook Генеральный штаб Украины.

По его данным, еще ликвидированы один вертолет, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня, 22 единицы автотехники и один корабль/катер.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Враг сначала в ряде населенных пунктов бомбил военные объекты, а потом атаковал и гражданские. Противник, в частности, бомбил Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Днепр, Сумы, Львов и Мариуполь.

Украинские воины давали достойный отпор россиянам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 11 мая в нашей стране ликвидировали приблизительно 26 350 врагов.

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