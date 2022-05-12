Есть угроза того, что противник нанесет удары по украинской территории с Черного моря, предупредил спикер Министерства обороны Украины.

Российские захватчики пытаются наращивать военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать морские коммуникации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Агрессор продолжает активные боевые действия в восточной операционной зоне, осуществляет огневой воздействие вдоль всей линии боевого столкновения, а также пытается бить вглубь нашей обороны. И самая большая активность оккупантов по-прежнему наблюдается сейчас на Слобожанском и Донецком направлениях", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что продолжает сохраняться угроза нанесения врагом ударов крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам Украины.

"В черноморской операционной зоне оккупанты проводят мероприятия по наращиванию военного присутствия на острове Змеиный, а также на захваченных территориях Украины проводят тактику террора против гражданского населения", - подчеркнул Мотузяник.

Спикер уточнил, что цель наращивания оккупантами присутствия на Змеином заключается в блокировании морских коммуникаций Украины.

"Также противник усиливает систему противовоздушной обороны на западном побережье Крымского полуострова. В частности, в районе поселка Черноморское, мыс Тарханкут, развернута зенитная ракетная батарея ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления", - рассказал он.

На Бессарабском направлении, по его словам, существенных изменений не зафиксировано. Там ситуация остается довольно напряженной.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром вторглись в Украину.

Россияне также обстреливали нашу территорию из вооружения кораблей, которые находились в Черном море.

2 мая возле острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

7 мая возле Змеиного украинские военные подбили вражеский катер типа "Серна".

В британской разведке сообщали, что Россия хочет закрепиться на Змеином острове, чтобы доминировать на части Черного моря.

Вас также могут заинтересовать новости: