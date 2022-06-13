Оккупанты перекинули в регион резервы.

На Харьковщине оккупанты продвинулись немного вперед за счет резервов, которые враг перекинул в область. Они захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова. Линия фронта сдвинулась, и теперь россияне бьют по Харькову из ствольной артиллерии.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время вечернего эфира Марка Фейгина.

"Значит, Харьковское [направление]. Мы знаем, что они кинули резервы туда злобно и начали немножко отжимать [территории] от севера опять. И немножко двинулись на востоке храбро", — сообщил Арестович.

Затем советник главы ОПУ рассказал, что ранее появилась "паническая информация" о взятии Старого Салтова. Однако это неправда: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник говорил на брифинге о временной оккупации населенного пункта в 15 километрах от Старого Салтова.

Арестович также рассказал, что из-за продвижения на севере по Харькову начала наносить удары ствольная артиллерия. До этого город обстреливали из РСЗО с территории России.

"Плохое утешение для харьковчан, потому что по городу начала бить ствольная артиллерия. Бьет уже непрерывно дней пять-шесть. И постоянно несем потери. До этого их отжали, они били "Ураганами" и "Смерчами" издалека — с российской территории. Сейчас опять ствольная пошла. То есть на харьковском направлении у нас маленькая "зрада", в том смысле, что они [оккупанты] радостно продвигаются потихоньку", — добавил Арестович.

По словам советника руководителя ОПУ, враг идет вперед медленно и берет населенные пункты в серой зоне, которую украинские защитники особо не удерживали.

Напомним, на Донбассе ВСУ освободили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на Криворожском направлении враг усилил свою группировку, как и на Харьковщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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