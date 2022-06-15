В частности, будет обсуждаться ситуация на местах ведения боевых действий в Украине.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран.

Об этом заявила представительница США при НАТО посол Джулианна Смит. Они обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российского вторжения.

"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая соберет вместе представителей около 50 стран, которые сейчас обеспечивают поддержку Украине", — отметила Смит.

В частности, по ее словам, будет обсуждаться ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, какую дополнительную военную помощь они могут предоставить Украине в ближней и средней перспективе, а также "в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению РФ, и именно этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы "Рамштайн" уже сегодня, 15 июня.

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