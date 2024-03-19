Украина оказалась перед "невозможным" выбором - уступать территории, чтобы сохранить жизни граждан, или бороться за территорию, жертвуя солдатами. Об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal.
"Украинские лидеры говорят, что каждый дюйм территории стоит борьбы, но их армия истощена после неудачного контрнаступления в прошлом году, а крайне необходимый дополнительный пакет помощи застрял в Конгрессе. Россия, имея большую армию и военную экономику, которая набирает обороты, давит на своего меньшего соседа", - говорится в публикации.
Авторы отмечают, что в этом году Украине придется только обороняться, пытаясь ограничить территориальные потери в условиях военного превосходства агрессора. При этом возвращение уже оккупированных Россией территорий - это проблема, которая требует "деликатного вычисления" и взвешивания ценности этих территорий против ограниченности украинских ресурсов, человеческих жизней и морального состояния общества.
WSJ отмечает, что неумолимые атаки россиян на Авдеевку, несмотря на огромные потери, продемонстрировали решимость Москвы подчинить Украину. На фоне острой нехватки снарядов украинская армия также сталкивается с дефицитом новобранцев на замену истощенным бойцам, которые воюют два года кряду. Но руководство государства не решается продолжить мобилизацию, потому что это политически чувствительное решение, отмечают авторы публикации.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, ВСУ находятся в активной обороне и не проводят масштабных наступательных операций на фронте. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, количество российских оккупантов на фронте не уменьшается, о чем свидетельствует статистика уничтоженных захватчиков, которую публикует Генштаб.
Также мы рассказывали, что Россия может мобилизовать до 250 тысяч новых рекрутов всего за 4-6 месяцев. По словам военного обозревателя Евгения Дикого, для ВСУ это будет проблемой, ведь украинская мобилизация почти остановилась.