Сейчас уроженцы Дагестана дают показания украинским спецслужбам.

Украинские защитники взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают силы обороны Запорожской области.

"Защитники Запорожского края взяли в плен двух российских военнослужащих, уроженцев Дагестана. Очевидно, зайди снова напутали карты и заблудились. Горячие парни с Кавказа объявились на Запорожском направлении с оружием и боекомплектом, где и были приняты в "теплые объятия" наших ребят. Магомед Магомедов и Анвар Маччиев теперь дают показания относительно своего "путешествия". Они понесут ответственность согласно украинскому законодательству и пополнят многочисленные ряды пленных орков", - говорится в сообщении.

Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

Вас также могут заинтересовать новости: