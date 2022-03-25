ВСУ продолжает оборонительную операцию.

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, а украинские защитники - давать отпор по всем направлениям.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25 марта.

Сегодня начался тридцатый день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и уничтожили многочисленные единицы техники.

"В течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

Авиация Воздушных Сил в течение последних суток осуществляла патрулирование воздушного пространства и истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация осуществляла удары по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск российских оккупантов.

Украинские защитники продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направления оборонительная операция продолжается. Здесь усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

На Северщине группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев. Оборона Киева также продолжает отражение наступления противника.

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