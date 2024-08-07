Сейчас в Курской области находится около 20 тыс. российских военных.

Операция Сил обороны в Курской области, о которой сообщают росСМИ и Z-ресурсы, имеет довольно неплохое начало, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Несколько уничтоженных вражеских танков, одно из подразделений уже атаковало опорные пункты российской армии, сбит Ка-52. Начало многообещающее", - сказал Киричевский.

Эксперт пояснил, что сейчас украинская сторона не комментирует события в Курской области, чтобы ввести врага в заблуждение.

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"Если посмотреть по российским пропагандистам, то у них все там прекрасно, то у них там пять тяжеловооруженных бригад, подготовленных по стандартам НАТО и все плохо. Если даже не считать физические потери, то психологическое влияние явно видно", - добавил Киричевский.

По словам эксперта, Украина и в дальнейшем должна оставлять замысел этой операции в секрете, чтобы враг сам не понимал, что планирует Киев и куда Силы обороны планируют идти дальше.

"Именно поэтому во время подобных операций минимум сутки молчания выдерживались - для врага надо сохранить этот фактор внезапности, чтобы он сам путался, куда перебрасывать силы и средства. Ведь если говорить о Курщине, то там около 20 000 российских штыков, что немало, враг там успел нарыть укрепления, поставить минные поля. Поэтому странная история. Но если хотя бы предыдущие разы можно было идентифицировать технику, как российскую трофейную, то можно было выйти и сказать, что это российская вооруженная оппозиция. То здесь техника несколько иная, знаки распознавания другие", - пояснил Киричевский.

Он также призвал общество пока не делать преждевременных выводов, поскольку пока нет достаточного количества информации о событиях в Курской области.

"Мы понимаем из тех кадров, которые ограниченно экспортирует с той стороны российская сторона. Анализировать данные исключительно из открытых источников бывает очень вредно. Судить по российским кадрам, какой размах происходит - также не очень правильно", - отметил Киричевский.

Ситуация в Курской области: что известно

6 августа появилась информация о боях на границе с Россией. Российские пропагандистские каналы обвинили Украину в прорыве границы, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил не комментировали эту информацию.

Впоследствии минобороны РФ сообщило, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесли значительные потери и отступили". Однако, вскоре они удалили этот фрагмент из своего Telegram-канала.

Тем временем Z-каналы заявили, что ВСУ заняли несколько сел Курской области. Россияне также утверждают, что украинское командование якобы продолжает перебрасывать резервы.

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