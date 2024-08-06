Прорыв ВСУ в Курской области: в ФСБ заверили, что 'атаку' отбили

Утром украинские силы якобы обстреляли приграничье Курской области.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что утром 6 августа ВСУ совершили "вооруженную провокацию" на участке границы в Курской области.

Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ, утром украинские силы якобы обстреляли приграничье Курской области.

"Утром 6 августа ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области осуществлена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись пограничные населенные пункты Курской области", - говорится в заявлении.

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В ФСБ уверяют, что пограничники с подразделениями ВС России якобы приняли меры по отражению атак.

Прорыв ВСУ границы с РФ

Как сообщал УНИАН, 6 августа в России заявили о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram заявил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области.

Россияне сообщают, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинские войска продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника размещена в близлежащих лесных массивах.

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