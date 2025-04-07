В зоне Басовки на Сумщине идут артиллерийские дуэли.

В Белгородской области РФ находится основной "хаб" россиян - важные командные пункты, которые отвечают за наступления на Харьковщину и Сумщину, а сдерживание там противника очень важно.

Об этом в эфире телемарафона сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко. По его словам, ВСУ сковывают россиян в приграничной зоне Белгородской области.

"Это означает, что боевые действия, пусть и в приграничной зоне, в пределах 3-5 км, но происходят на их территории. Это важно, потому что означает, что россияне не смогли своевременно выстроить вдоль самих границ оборону", - пояснил ситуацию Тимочко.

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Эксперт добавил, что в Белгородской области находились важные командные пункты оккупационной армии, которые потенциально могли управлять войсками РФ в районе Сумщины и Курщины.

"Белгородская область - основной хаб (россиян - УНИАН) при наступлении на Харьковщину, что очень важно...", - отметил военный.

По его данным, на Сумщину из-за действий наших военных врагу зайти не удалось. В частности, в районе населенного пункта Басовка идут артиллерийские дуэли, и пытаются "проскочить" диверсионно-разведывательные группы противника, "так называемые летучие отряды". В то же время эксперт обратил внимание, что на Сумщине нет укреплений противника.

"Другой вопрос, насколько глубоко мы смогли взять под огневой контроль территорию РФ. Это важно...", - сказал Тимочко.

Кроме того, он отметил, что уход из Суджи не означает, что ВСУ вышли из Курщины. По его словам, украинские военные находятся на Курщине на двух направлениях, в том числе в районе поселка Теткино. А тот военный контингент, который там применяли россияне, не снят. Речь идет о 60-70 тыс. россиян и 10-15 тыс. северокорейских солдат.

"А эти войска россиянам важно перебросить на другие направления", - подчеркнул Тимочко.

Операции ВСУ на территории РФ

ВСУ контролируют часть Курской области и вошли в соседнюю Белгородскую область. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, таким образом украинцы удерживают очень выгодные с оборонительной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области, где несколько недель назад начали небольшое контрнаступление. По данным Каволи, в этом районе продолжается противостояние с переменным успехом. По его мнению, украинская армия сейчас занимает прочные оборонительные позиции и еженедельно улучшает свои возможности по набору и обучению новых бойцов.

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