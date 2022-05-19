Сотрудники Международного комитета Красного Креста по просьбе сторон регистрируют украинских военных, которые покидают завод "Азовсталь", в том числе раненых.

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) не перевозит украинских бойцов из "Азовстали" к местам их содержания.

Об этом говорится в заявлении МККК, размещенном на его сайте.

В документе отмечается, что сотрудники организации по просьбе сторон регистрируют украинских военных, которые покидают завод "Азовсталь", в том числе раненых.

Указано, что во вторник, 17 мая, МККК начал регистрацию, а "операция продолжилась в среду и еще продолжалась в четверг".

"МККК не перевозит военнопленных к местам их содержания", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что процессом регистрации, который проводит МККК, предусмотрено заполнение формы с личными данными: именем, датой рождения и информацией о ближайшем родственнике. Эта информация позволяет МККК отслеживать пленных и помогать им поддерживать связь со своими семьями.

"В соответствии с мандатом, предоставленным МККК государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, МККК должен иметь беспрепятственный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частота этих посещений не должны быть слишком ограничены. Если позволяют обстоятельства, каждая сторона конфликта должна принять все возможные меры для поиска и сбора погибших", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них – тяжелораненые.

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Позднее командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

17 мая агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали". По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены. Их точное количество неизвестно.

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