По словам Джеймса Ставридиса, россиян такой ход событий просто шокирует.

Наступательная операция на территории России укрепит доверие к Украине, где почти 25% населения либо сбежали из страны, либо стали внутренне перемещенными лицами. Такое мнение в своей колонке для Bloomberg высказал командующий войсками НАТО в Европе в 2009-2013 годах Джеймс Ставридис.

По его словам, это жизненно важно для президента Украины Владимира Зеленского, и "это крайне необходимая инъекция гражданскому населению Украины". Зато россиян такой ход событий просто шокирует, ведь вся стратегическая концепция советской, а затем и российской геополитики с момента окончания Второй мировой войны заключалась в том, чтобы не допустить нового вторжения.

▪️Когда я был Верховным главнокомандующим НАТО, я совершил несколько визитов в Россию, и я помню, как одержимы были их вооруженные силы регионами "ближнего зарубежья" вокруг России. То, что они считали буферными землями бывших советских республик, включая Украину и Молдову; Центральную Азию (Казахстан, Таджикистан, Курдистан и др.); Армению, Азербайджан и Грузию на Кавказе; и Прибалтику - все они теперь были независимыми от России. Страны Варшавского договора в Восточной Европе, которые когда-то были советскими сателлитами, вступили в НАТО", - пишет военный. Видео дня

На его взгляд, после потери контроля над ближним зарубежьем для россиян "худший ужас разворачивается сейчас", ведь украинцы наглядно демонстрируют последствия атаки в феврале 2022 года.

"Третья и в определенном смысле самая большая аудитория - это остальной мир, в частности Запад. Для политических лидеров США, Европейского союза и азиатских демократий от Токио до Сеула и Канберры украинское нападение на Россию подтверждает стратегию обучения, оснащения и консультирования украинских военных. Вторжение также может заставить лидеров Пекина, Тегерана и Пхеньяна задуматься над тем, насколько активной должна быть их поддержка Москвы", - резюмирует Ставридис.

Операция ВСУ в Курской области РФ - последние новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский доложил президенту Владимиру Зеленскому о боях и продвижении в Курской области РФ. По его словам, на некоторых направлениях ВСУ продвинулись на расстояние от одного до трех километров.

При этом, как подчеркнул Сырский, система логистики работает без сбоев, и "все мероприятия выполняются в соответствии с планом".

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