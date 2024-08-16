По его словам, система логистики работает без сбоев.

Вооруженные силы Украины имеют новые продвижения на территории России, на некоторых направлениях они продвинулись на расстояние от одного до трех километров.

Об этом по видеосвязи доложил президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. "Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 км в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. Ситуация контролируемая. Все мероприятия выполняются в соответствии с планом", - сказал Сырский.

По его словам, наши войска на Курщине всем обеспечены, система логистики работает без сбоев. Он также сообщил, что генерал-майор Эдуард Москалев приступил к исполнению обязанностей в должности начальника созданной на территории Курской области военной комендатуры. "Проблемных вопросов, требующих вашего решения нет", - отметил Сырский.

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Относительно обменного фонда он сказал следующее: "Продолжаем пополнять. В настоящее время идут бои в районе Малой Локни. Я надеюсь, что там будет много пленных".

Сырский также проинформировал президента о ситуации на востоке страны. По его словам, с утра существенных изменений не произошло, идут напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях. "Все меры, о которых я докладывал, выполняются. Держу все на контроле", - отметил генерал.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 15 августа главнокомандующий докладывал президенту, что с начала наступления Силы обороны продвинулись в оборону противника на 35 километров, взяв под контроль 82 населенных пункта РФ.

На части территории Курской области уже работает военная комендатура, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Вчера The Independent, ссылаясь на анонимного украинского полковника, отмечало, что в ходе операции в Курской области Вооруженные силы Украины взяли в плен около двух тысяч российских военных.

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