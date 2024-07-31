По его мнению, речь должна была бы идти о каком-то масштабном плане.

Если Москва действительно жаловалась Соединенным Штатам Америки на подготовку украинской операции против России, то речь должна была идти о чем-то серьезном.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он предположил, что речь могла идти об ударе по аэродрому Оленья на Кольском полуострове или, возможно, об операции в Мали.

"Если мы предположим, что все это правда, что Белоусов пожаловался на Украину, что она что-то планирует, а Пентагон послушал, то это должно быть что-то очень-очень большое. Исключаются удары украинскими беспилотниками по нефтебазам. Удары по Крыму? Да нет, Соединенные Штаты же сказали, что Крым это территория Украины, можно бить ATACMS", - пояснил аналитик. Видео дня

Ступак отметил, что на авиабазе Оленья находятся стратегические бомбардировщики Российской Федерации, которые являются составляющей ее ядерного щита. "И удар по ним может автоматически задействовать ответный ядерный удар. Поскольку удар по этой составляющей - это составляющая ядерного щита Российской Федерации, а это доктрина ядерной безопасности", - добавил он.

Удар по Оленье и разгром "Вагнера" в Мали

Напомним, на днях стало известно о поражении российского бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе Оленья. Вчера в украинской разведке сообщили, что удалось повредить сразу два таких бомбардировщика.

Также напомним, что в Мали повстанцы-туареги разгромили большую колонну российской частной компании "Вагнер", нанеся им серьезные потери.

По данным The New York Times, еще 12 июля министр обороны России имел телефонный разговор с главой Пентагона, в котором жаловался на планы Украины по проведению "тайной операции" в РФ. Журналисты сообщили, что Вашингтон сорвал ее.

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