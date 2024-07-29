В этом регионе постоянно глушится сигнал GPS, отметил он.

Атака на российский военный аэродром Оленья, который находится на Кольском полуострове, был вопросом времени.

Об этом в комментарии изданию Barents Observer сказал доцент Норвежской академии Военно-воздушных сил Ларс Педер Хага. Он говорит, что его не удивила украинская атака на авиабазу примерно в 200 километрах от границы России с Норвегией.

"Вопрос был в том, когда, а не если, Украина нанесет удар по базе. Но все равно это впечатляющий подвиг, ведь Оленья находится в 1800 км от украинской границы, а в регионе более или менее постоянно глушится GPS", - объяснил Хага. Видео дня

Украина достала до Оленьи

Как сообщал УНИАН 27 июля, украинской разведке удалось поразить на авиабаза Оленья российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Операцию провели с помощью дронов.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 9-й департамент Главного управдения разведки нанес удар по объекту, который находится в почти 1800 километрах от украинской границы.

На атаку отреагировал и президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, стране стоит привыкать к тому, что украинская армия должна задействовать все средства для победы.

Вас также могут заинтересовать новости: