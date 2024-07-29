Министр обороны РФ якобы сорвал операцию Украины, пожаловавшись на нее в Пентагон.

В начале июля министр обороны РФ Андрей Белоусов действительно звонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы обсудить операцию Сил обороны на территории РФ. Эту информацию изданию NV подтвердил источник в Главном управлении разведки.

Так, подтвержден тот факт, что российский министр пожаловался Пентагону на украинскую "тайную операцию", направленную против России. По словам источника, собеседники действительно обсуждали определенные действия украинских вооруженных сил.

"Речь шла об операции на территории России. К сожалению, пока больше подробностей сообщить не можем", - пояснил представитель военной разведки.

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Что известно о разговоре Белоусова с Остином

Как писал УНИАН, два дня назад газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на собственные источники сообщила о телефонном разговоре российского и американского министров обороны 12 июля. Якобы Белоусов пожаловался на планы украинцев реализовать на территории РФ некую "тайную операцию", которую якобы "одобрили" в США.

По данным журналистов, в Пентагоне ничего не знали об этой операции, но после разговора Остина с Белоусовым американцы связались с украинцами и попросили их не воплощать свой план.

В статье также отмечалось, что Пентагон в целом не в восторге от любых попыток Украины атаковать объекты на российской территории и постоянно мягко намекает на прекращение поставок оружия из-за таких атак.

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