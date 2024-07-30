По словам Юсова, восстановление пораженных самолетов может занять у РФ несколько месяцев.

При взрыве на военном аэродроме "Оленья", расположенном в Мурманской области на территории РФ, были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что идет речь о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Юсов отметил, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога. Кроме того, представитель ГУР уточнил дату и время когда произошел удар.

Видео дня

"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно в 15:47 зафиксирован подобный удар", – рассказал он.

По словам Юсова, восстановление пораженных самолетов может занять у РФ несколько месяцев.

Удар по аэродрому "Оленья"

Ранее сообщалось, что атака по российскому аэродрому "Оленья" состоялась в ночь на 27 июля и утром того же дня. В частности, отмечалось, что в результате операции ГУР были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Источник в разведке заявил, что в результате попадания БпЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области было зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Тогда в минобороны РФ заявили что было сбито по меньшей мере 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Вас также могут заинтересовать новости: