Украина планировала тайную операцию на территории России, но США помешали этому, пишет The New York Times.
Как сообщается, 12 июля главе Пентагона Ллойду Остину позвонил министр обороны РФ Андрей Белоусов с вопросом, известно ли Штатам об украинских планах провести операцию в России с американским оружием.
Отмечается, что представители Пентагона были удивлены таким заявлениям и не знали о планирующейся операции, поэтому американская сторона связалась с украинской и передала сообщение следующего содержания: "Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого".
"Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну", - говорится в публикации.
Война в Украине - удары по России
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает отмену запрета на удары по военным объектам в России.
Он отметил, что право Украины атаковать легитимные военные цели на российской территории четко определено международным правом: "Поскольку это война, которую Россия начала против Украины, то Украина имеет право на самооборону, а это включает также удары по правомерным целям на территории агрессора. Для меня это совершенно ясно".