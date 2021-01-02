С начала 2 января штаб нарушений со стороны оккупантов не фиксировал.

В течение 1 января пророссийские наемники 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Читайте такжеНа Донбассе 31 декабря не обошлось без вражеского обстрела

Оккупанты открывали огонь в пригороде Авдеевки – из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также с направления населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен боевой дрон противника, которого сбили после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и недалеко от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а возле Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины предоставили врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

С начала 2 января штаб нарушений со стороны оккупантов не фиксировал.

Другие новости с фронта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН