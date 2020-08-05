На Донбассе обезвредили схрон со взрывчаткой (фото)

Арсенал был оборудован в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области тайник со взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого «МГБ ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, арсенал был оборудован в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

По оперативной информации, его оборудовал представитель «силового блока» террористов в своем прежнем доме.

«Средства поражения он планировал в дальнейшем задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах. В тайнике правоохранители обнаружили более 5 кг тротила, 3 кг пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотных осколочных мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45», - говорится в сообщении.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

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