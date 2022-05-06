В мирное время более 75% внешнего товарооборота государства происходило именно через морские пути.

Морская международная торговля Украины фактически приостановлена, Украина работает над увеличением экспортной переработки, оценивает повреждение инфраструктуры.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ рассказал Юрий Васьков, заместитель министра МИУ.

"В мирное время более 75% внешнего товарооборота государства происходило именно через морские пути. Порты, которые в настоящее время или закрыты, или блокированы военной агрессией, через эти порты проходили более чем 90% общего товарооборота", — отметил Юрий Васьков.

Заместитель министра инфраструктуры проинформировал о ситуации в портах.

В портах Южный, Николаев, Ольвия, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский вход и выход судов ныне невозможен. Они работают только с флотом, который по состоянию на 24 февраля находился под обработкой. В сравнении с мирным временем деятельность развернута лишь на 20%, осуществляется обработка железнодорожного и автомобильного транспорта внутрь страны.

Порты Дуная (Усть-Дунайский, Измаил, Рени) открыты и работают в обычном режиме, однако способны обеспечить экспорт-импорт не более 10% товарооборота, который в мирное время обрабатывался всеми морскими торговыми портами.

Также Юрий Васьков поделился результатами работы по увеличению объемов переработки дунайских портов. По итогам апреля, по сравнению с февралем, переработка увеличилась почти в 4 раза. На экспорт-импорт переработали около 850 тыс. тонн, из них 450 тонн — аграрные грузы. По сравнению с мирным временем, это примерно до 15% товарооборота.

Заместитель министра МИУ добавил, что вместе с западными границами, где происходит экспорт и импорт железнодорожным и автомобильным транспортом, сможем до 35% грузов вывезти или принять в сравнении с необходимостью и наличием тех грузов, которые ожидают на экспорт.

Река Днепр не может быть задействована, шлюз в Каховке захвачен. Из Днепра к Черному морю выход сейчас недоступен.

Относительно повреждения инфорастурутры заместитель МИУ рассказал, что больше всего пострадал порт в Мариуполе. Также есть повреждения в портах Бердянск, Ольвия, Чорноморск, Николаев.

"Повреждения в некотрольованих Украиной портах мы не можем пока оценить точно, но уже есть понимание, что речь идет о десятках миллиардов гривен. Точно можно будет посчитать, когда получим доступ к инфраструктуре", - добавил он.

Ранее в ООН подчеркнули необходимость открытия украинских морских портов. От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей во всем мире.

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