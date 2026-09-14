Россия уничтожила сортировочный центр сети EVA в Одессе

Сотрудники центра не пострадали

В воскресенье, 13 сентября, около 9:00 в результате российской ракетной атаки был уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе.

Как сообщила пресс-служба компании, центр обеспечивал товарами магазины Южного региона (Николаевская, Одесская, Херсонская области). При этом сотрудники центра не пострадали.

"Оценка масштаба ущерба продолжается. Команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов региона", – говорится в сообщении.

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Атаки России по складам в Украине – последние новости

В ночь на 5 сентября российские войска несколько раз нанесли удары беспилотниками по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. Беспилотники кружили над объектом целые сутки, не давая спасателям полноценно тушить пожар.

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

Также в этот день РФ атаковала логистический центр сети супермаркетов Novus и два распределительных центра сети "Сильпо", где погибли шестеро работников.

В ночь на 12 сентября Россия атаковала завод польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области, который производит керамическую плитку и сантехнику.

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