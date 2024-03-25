Как отметил военный, это первый такой случай, чтобы с территории полуострова достали до столицы.

То, что российские ракеты долетели из оккупированного Крыма в Киев, - тревожный сигнал, отметил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко в эфире телеканала "Киев".

Он акцентировал, что сказать, какими именно ракетами был нанесен удар, можно будет после того, как будут проведены анализы обломков этих ракет.

"Сейчас есть предположение, что это может быть ракета "Циркон" или "Оникс-М". Дальность стрельбы этих ракет позволяет долететь с севера Крымского полуострова до Киева. У них высокая скорость. Если это "Циркон", то у нее скорость порядка 5-7 км в секунду. Насколько мне известно, это первый такой случай, чтобы из Крыма достали прямо в Киев. Это тревожная новость", - сказал Рыженко.

По его словам, эти ракеты имеют вес под полторы тонны.

"Сейчас они достаточно компактные. Это не то, что было 40 лет назад, когда ракеты весила 6-7 тонн. Эти ракеты компактные, но технологии делают их достаточно опасными. Многие компоненты, которые в них используются, производятся, кстати, не в России, а за рубежом", - заметил он.

Рыженко считает, что россияне ударили ракетами "Оникс-М".

"Если говорить о "Цирконе", то такие ракеты теоретически могут быть на тех же ракетоносителях, которые несут ракеты "Калибр". Если же это ракеты "Оникс", то есть береговые батареи в Крыму. Россияне этими ракетами регулярно обстреливали южные города Украины - и Николаев, и Одессу. Я склоняюсь, что это был "Оникс-М". Думаю, что этот ракетный удар был с берегового комплекса, не с корабельного", - отметил военный.

Россия атаковала Киев ракетами из Крыма

Как сообщал УНИАН, 25 марта российские войска запустили две баллистические ракеты по Киеву из Крыма.

Взрывы в городе прогремели почти одновременно с сигналом о воздушной тревоге. Известно, что от атаки пострадали 10 человек. В результате ракетного удара по столице: в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание и там пока еще продолжаются спасательные работы; в Соломенском районе повреждены два частных дома; в Дарницком - падение обломков на территорию частной застройки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко усомнился в том, что утром 25 марта российские войска ударили по Киеву ракетами "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма.

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