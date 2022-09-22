В городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач.

Около полуночи российские оккупанты накрыли "Градами" Никополь погиб 35-летний мужчина.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам около 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - сказано в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач.

"Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов... Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллеи памяти...", - сообщает Резниченко.

Он отметил, что из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах, но возгорание пожарные уже ликвидировали.

Резниченко сообщил, что в Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. "Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, россияне из ствольной артиллерии обстреляли жилые кварталы в Никопольском и Криворожском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: