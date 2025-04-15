Украинский лидер заявил, что "соответствующие представители" обсуждают вопросы вне своей компетенции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что только украинский народ может принимать решения относительно территорий нашей страны. Такое заявление он сделал в Одессе во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

В частности Зеленского попросили прокомментировать заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о "пяти областях" Украины в контексте с потенциальным миром.

"Относительно территорий. Украина - суверенное государство. И все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете что для нас "красные линии" - признавать любые территории временно оккупированы, как территории не украинские, а российские. Поэтому - соответствующие представители обсуждают вопрос вне своей компетенции", - сказал президент.

Видео дня

Сомнительные заявления Виткоффа об Украине и Путине - что он говорил

Напомним, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области проголосовали на "референдуме" за то, что якобы хотят быть под контролем РФ. Затем он уточнил, что это мнение распространено исключительно в России, а сам он не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины. При этом специальный представитель Трампа добавил, что "прежде всего необходимо установить суть проблемы".

Также Уиткофф говорил, что российский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу его портрет и заявил, что молился за американского лидера, когда в него стреляли. Уиткофф отметил, что не считает Путина плохим человеком, мол, к нападению на Украину привели несколько составляющих, а не только один человек.

Вас также могут заинтересовать новости: