Спецпредставитель Трампа рассказал, откуда "берет начало" это мнение.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал свое же заявление о том, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области проголосовали на "референдуме" за то, чтобы быть под контролем России.

Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.

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Что еще заявлял Уиткофф в контексте войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, по словам Уиткофффа, передал Трампу его портрет и заявил, что молился за него в тот день, когда в него стреляли. "Молился за президента, не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом", - заявил спецпредставитель американского лидера.

Кроме того, Уиткофф перед переговорами в Саудовской Аравии заявил, что он верит Путину и якобы его желанию добиться мира. "Путин не хочет захватывать всю Европу, ситуация значительно отличается от Второй мировой войны", - добавил он.

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