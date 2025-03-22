Кроме того, он передал американскому лидеру его портрет, что очень тронуло Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин передал Дональду Трампу его портрет и заявил, что молился за американского президента, когда в него стреляли. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

Во время разговора Уиткофф отметил, что не считает Путина плохим человеком. По его мнению, к войне якобы привели несколько составляющих, а не только один человек.

Уиткофф вспомнил, что его второй визит в Россию "приобрел личный характер", поскольку во время встречи Путин вручил ему портрет Трампа от ведущего российского художника и попросил передать его американскому президенту. Более того, Путин рассказал, что молился за Трампа, когда в него стреляли.

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"Молился за президента, не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга. Можете представить, что сидите и слушаете такие разговоры? Я вернулся домой, передал это сообщение нашему президенту и вручил картину. Очевидно, что это его тронуло", - заявил Уиткофф.

Спецпосланник заявил, что этим "любезным жестом" была восстановлена "связь" между Трампом и Путиным.

Контакт Трампа и Путина - последние новости

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп позвонил Путину. Сообщалось, что разговор длился более двух часов.

По итогам разговора Кремль сделал ряд заявлений, согласно которым во время телефонного разговора Путин выдвинул условия для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

В свою очередь Трамп объявил, что договорился с Путиным "о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре", и выразил надежду на "полное прекращение огня и, в конечном итоге, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной".

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