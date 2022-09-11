В этот вечер российские захватчики нанесли удары по нескольким областям Украины. На востоке большинство ракет было сбито.

Об этом сообщает воздушное командование "Схид".

"Противником вечером воскресенья нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что подразделениями воздушного командования "Схид" сбито 7 крылатых ракет на Днепропетровщине. Из них 5 – Х-101, 2 – "Калибр".

Еще две ракеты уничтожены подразделениями воздушных Сил на Полтавщине. Как извещалось, россияне атаковали Кременчугский район.

Как писал УНИАН, вечером в воскресенье, 11 сентября, по всей Украине объявлена воздушная тревога. После сообщений о взрывах в нескольких областях нет света или наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко ранее проинформировал, что россияне ударили по энергетической инфраструктуре.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что был удар по инфраструктурному объекту Харькова.

Вас также могут заинтересовать новости: