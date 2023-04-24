До вчерашних суток оккупанты осуществляли около 200 обстрелов ежедневно, однако за минувшие сутки этот показатель вырос до 412 снарядов.

Оккупанты активизировали свои действия в Херсонской и Запорожской областях, существенно увеличив обстрелы.

Об этом сказал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона. По его словам, до вчерашних суток оккупанты совершали около 200 обстрелов ежедневно, однако за минувшие сутки этот показатель вырос до 412 снарядов. Это свидетельствует об активизации врага на Херсонщине.

"Это можно считать активизацией и усилением вдвое обстрелов Херсонщины", - сказал он.

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В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко так же отметил, что за последние сутки россияне увеличили обстрелы.

"Количество обстрелов выросло. В основном стреляют из артиллерийского вооружения - около 94 обстрелов, а всего 112 было. Также они применяют авиационные управляемые и неуправляемые ракеты, и также ночью С-300", - сказал он.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области за сутки из-за вражеских обстрелов два человека погибли, шестеро получили ранения. Противник нанес 83 удара, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял трижды.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что, реагируя на информационные вбросы о присутствии Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра, враг по противоположному берегу применил очень мощную авиационную атаку.

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