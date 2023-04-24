Россияне пытаются вывезти похищенное зерно, загружая его на грузовые суда.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "В городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда", - говорится в сообщении.

Кроме того, как указано в сводке, оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. Там отметили, что для пополнения коллектива военных врачей, работников больниц Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, начали принуждать к постановке на воинский учет врага. "В случае отказа - угрожают им потерей рабочих мест", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Бердянске

В марте глава оккупационной администрации Бердянска Александр Сауленко заочным приговором запорожского суда получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

А в феврале в оккупированном Бердянске произошел пожар на базе отдыха, которую россияне использовали как военный госпиталь.

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