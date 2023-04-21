Одним из основных виновников российского успеха на юге, вероятно, был глава местного управления СБУ.

Быстрый захват Херсона в начале полномасштабного вторжения России, вероятно, состоялся благодаря помощи предателей высшего уровня. Об этом пишет американское издание Politico.

Авторы публикации углубились в дело бывшего начальника крымского управления СБУ в Херсоне Олега Кулинича, который подозревается в работе на российские спецслужбы.

В начале апреля Государственное бюро расследований Украины совместно с СБУ завершило расследование в отношении Кулинича. Правоохранители считают, что он был "кротом" ФСБ, который проникал на встречи высшего уровня секретности в Украине и передавал важную информацию россиянами через беглых чиновников времен Януковича.

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По данным следствия, в первые часы вторжения Кулинич сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству страны о реальном положении дел в Херсонском регионе. При этом он не принимал никаких мер по защите суверенитета Украины и приказал личному составу покинуть место службы.

Кулинич был арестован в июле прошлого года и обвинен в государственной измене. ГБР и СБУ опубликовали прослушки разговоров Кулинича с его предполагаемым связным – бывшим замсекретаря СНБО Украины Владимиром Сивковичем, который бежал в Россию в 2014 году.

Известно, что Кулинич учился в Академии ФСБ в Москве вместе с Андреем Деркачем – другим беглым пророссийским депутатом, попавшим под санкции США за сотрудничество с ФСБ и вмешательство в выборы в США.

Согласно данным ГБР, одной из главных задач Кулинича было подорвать работу украинского правительства изнутри, внедрить в него вражеских агентов, разбалансировать его работу. Как минимум с мая 2019 года Кулинич имел доступ к государственной тайне и неофициально курировал отдел контрразведки.

ГБР считает, что по указанию Сивковича Кулинич назначил своих людей на некоторые руководящие должности в СБУ. В частности его интересовали региональные подразделения в Черниговской, Сумской, Харьковской и других приграничных областях. Он также регулярно дезинформировал руководство об истинных намерениях российских спецслужб, считает следствие.

Зеленский уволил Кулинича в марте прошлого года, тогдашний глава СБУ Иван Баканов тут же назначил его своим советником. Из-за этого против самого Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой оказались засекречены.

В июле прошлого года, через день после ареста Кулинича, Зеленский уволил с должности главы СБУ своего друга Баканова.

Дело Кулинича и Сивковича

16 июля прошлого года в результате спецоперации был задержан бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич. Ему предъявили подозрение в государственной измене и сопутствующих преступлениях. Неделю спустя по тому же делу подозрение получил экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. По версии следствия, они работали на 5-ю службу ФСБ России.

В начале апреля этого года ГБР сообщило, что расследование в деле Кулинича закончено. После того, как он ознакомится с материалами дела, их направят в суд.

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