Противники запустили по Херсонской области сотни снарядов.

В Херсонской области за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов два человека погибли, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает руководитель Херсонской военной администрации Александр Прокудин. По его словам, за минувшие сутки противник нанес 83 удара, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял трижды.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание учебного заведения Белозерской поселковой громады. Из-за российской агрессии два человека погибли, шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Россияне очень часто обстреливают Херсонскую область, есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, 23 апреля сообщалось, что за прошедшие сутки противник 54 раза обстрелял регион, под ударом дважды оказался Херсон. Позже стало известно, что враги били по городу из минометов, и погиб дедушка.

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