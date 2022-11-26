Под обстрелы попали Никополь, Марганец и окрестные села.

За ночь российские военные выпустили по Никопольскому району почти 60 снарядов из реактивных систем залпового огня "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, отметив при этом, что по предварительной информации обошлось без погибших и раненых.

"Россияне всю ночь запугивали Никопольщину. Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окружающие села почти 60 снарядов", - отметил он.

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"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов", - уточнил председатель облсовета.

Война в Украине: потери РФ

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины среди личного состава на 25 ноября уже составляют 86 150 человек.

Российские власти утверждают, что на войне погибли якобы лишь 5937 военных.

Путин на встрече с якобы матерями участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.

Как пишут СМИ, власти РФ ожидают, что к весне потери в войне в Украине составят около 100 тысяч человек, большая часть из которых будет из мобилизованных.

Как рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов возрастают до 1000 в день.

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