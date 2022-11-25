Враг выпустил более 70 снарядов.

Ночью российские оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетели более 70 российских снарядов. Люди целы. Детали обстрелов уточняются. В остальных районах ночь с тревогой, и без атак", — сообщил он.

По словам Резниченко, в остальных районах была тревога, однако обошлось без обстрелов. На момент написания сообщения руководителя ОВА в области продолжала звучать сирена, а следовательно — риск новых ударов сохраняется. Глава администрации призвал жителей Днепропетровщины находиться в укрытиях.

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Недавние обстрелы российских оккупантов

Массированный ракетный террор состоялся 23 ноября. Рашисты ударили по объектам инфраструктуры и гражданским зданиям. После этого в Украине начались масштабные проблемы с электричеством и водоснабжением. Коммунальные службы работают над восстановлением доступа к ним.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, в результате обстрелов были убиты 10 украинцев и разрушены три многоэтажки. В одну из них попали в Вышгороде на Киевщине. Атака привела к гибели 5 человек, а еще 31 получил ранения.

Вечером 24 ноября рашисты ударили по Херсону. Из-за обстрела возник масштабный пожар. По последней информации, враг убил 7 местных жителей и ранил еще 21.

В Запорожской области оккупанты попали в родильное отделение больницы в Вольнянске. Удар стал причиной смерти только что родившегося младенца.

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