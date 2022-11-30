Компания ДТЭК поддержала государственные ТЭС еще 20 тыс. тонн угля для прохождения отопительного сезона.

"Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, который был отгружен для нужд государственных ТЭС ранее, ДТЭК Энерго предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля", - говорится в официальном телеграм-канале ДТЭК.

10 тысяч тонн уже были отгружены, еще 10 тысяч тонн в процессе.

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"Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее пройти отопительный сезон", - сообщили в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем.