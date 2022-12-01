Время, которое киевляне проводят без света, с каждым днем сокращается.

В Киеве электричество будут отключать даже в тех домах, которые подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры. Такие дома будут отключать вручную.

Как напомнил гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко, в любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые подключают самыми первыми, и они не участвуют в экстренных отключениях.

"Вместе с ними к линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую выключаемую линию - то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745. Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы отключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", – объяснил Коваленко.

Также эксперт сообщил, что время, которое киевляне проводят без света, с каждым днем сокращается:

"В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера – менее чем на 7 часов в сутки. В среду и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысяч клиентов, на 5 тысяч меньше. Но пока мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики бездействуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся".

Экстренные отключения света в Киеве

Накануне, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве и шести областях – в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Это последствия семи атак России на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые она осуществила с начала октября.

Сообщалось, что 1 декабря в Киеве продолжат применять экстренные отключения света.

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